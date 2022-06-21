В России захотели увеличить размер пособий на 50% «Известия»: в России захотели увеличить размер пособий на 50%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России предложили увеличить размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) на 50%, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект. Отмечается, что авторами этой инициативы выступили депутаты от ЛДПР. Главным аргументом парламентариев заключается в том, что индексация ЕДВ не соответствует уровню инфляции в стране. Законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время.

Размеры ЕДВ ежегодно индексируются, однако уровень индексации не соответствует реальному росту цен, в том числе на транспорт, лекарства и другие монетизированные льготы, что приводит к постоянному удешевлению указанных выплат, — сказано в пояснительной записке к закону.

Парламентарии предлагают увеличить на 50% размер ежемесячных выплат инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, а также инвалидам.

Адвокат Елена Кудерко ранее рассказала, что за захламление участка предусмотрено денежное взыскание, так, например, в Москве штраф может составить от 1 до 5 тысяч рублей в зависимости от частоты правонарушения. Эксперт также предупредила, что дачникам необходимо убирать с территории мусор и косить траву. По словам юристам, в случае невыполнения этого требования штраф для владельца участка может составить до 50 тысяч рублей.