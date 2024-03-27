В России захотели увеличить численность населения до 600 млн человек ВРНС: целью РФ должен стать рост численности населения до 600 млн за 100 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия должна поставить перед собой цель довести численность населения до 600 млн человек, сказано в документе, принятом на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора (ВРНС). Достичь этой цифры предлагается за 100 лет, передает ТАСС.

Государство должно поставить перед собой долгосрочную стратегическую цель — за 100 лет устойчивого демографического роста довести численность населения России до «менделеевских» 600 млн человек, — сказано в тексте.

26 марта Росстат сообщил, что коэффициент рождаемости в России обновил многолетний минимум. Суммарный показатель рождаемости (среднее число детей на одну женщину) в стране уменьшился до 1,41 в 2023 году.

Уточняется, что по итогам предыдущего года суммарный коэффициент рождаемости в России оказался минимальным за последние 17 лет. Снижение в сравнении с 2022 годом оказалось незначительным, тогда он составил 1,42. Последний раз более низкий коэффициент рождаемости в России наблюдался в 2006 году, тогда он был 1,31.

До этого ученые предупредили, что в ближайшие десятилетия население Земли начнет сокращаться впервые с XIV века, когда в мире бушевала чума. Отмечается, что причиной станет резкое снижение рождаемости.