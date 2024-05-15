В России захотели повысить ставку ипотеки для некоторых семей до 12% Чебесков: Минфин хочет повысить ипотечную ставку для некоторых семей до 12%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин России предлагает после 1 июля 2024 года повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, которые приводит «Интерфакс», ипотека под 6% будет продлена только для семей, где есть дети младше шести лет.

Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше шести лет), повышение ставки до 12%... Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет, — отметил он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что власти России обсуждают возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках семейной ипотечной программы. Политик заявил, что продлевать программу будут для семей с детьми младше шести лет.

До этого финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев сообщил, что программа льготной ипотеки не предусмотрена для регионов к западу от Урала. По его словам, жителям центральных регионов России, а также Новосибирска, Челябинска и Екатеринбурга не стоит рассчитывать на поддержку от государства.

Тем временем жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской и Белгородской областей стала доступна ипотека по низкой ставке. Она составляет 2% при покупке вторичного жилья.