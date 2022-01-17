В России зафиксировано максимальное число случаев COVID-19 с начала декабря

В России за сутки выявлено 30 726 случаев коронавируса, что стало максимумом с 10 декабря 2021 года. Всего за время пандемии заболели 10 834 260 человек, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. За сутки скончались 670 заболевших, что стало вторым днём подряд с числом летальных исходов, не превышающим 700.

Оперштаб отмечает , что всего за пандемию умерло 321 990 человек. За сутки в России полностью выздоровели 19 756 граждан, всего из больниц выписался 9 878 371 пациент.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7529 против 6480 днём ранее, до 2 096 233. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 31 октября 2021 года. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 67 против 70 днём ранее, до 37 944 человек.

Также в тройку субъектов России с наибольшим числом случаев вошли Санкт-Петербург (4132) и Московская область (3388 случаев). Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии (20), Ненецком автономном округе (7) и Чукотском автономном округе (3).

Ранее вирусолог Пётр Чумаков предположил, что в следующую волну коронавируса, которая наступит, предположительно, в конце зимы, за два-три месяца переболеет половина населения России. Он также выразил опасение из-за того, что система здравоохранения может не справиться с таким наплывом пациентов.