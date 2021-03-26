В России зафиксировано 8885 новых случаев заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7c6daaf6-8ed5-11eb-99b9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 27 марта, в России выявлено 8885 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8885 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 337 человек, — говорится в сообщении.

Москва по-прежнему является лидером по суточной заболеваемости среди регионов — в столице выявлен 1551 новый случай заражения. В Санкт-Петербурге сообщается о 749 новых инфицированных, в Московской области заболело 586 человек.

Наименьший темп суточного прироста сохраняется в Республике Тыва — он остаётся на уровне 0,01%. В Магаданской области этот показатель составляет 0,02, в Еврейской автономной области — 0,05%.

В общей сложности за всё время пандемии коронавирусом заболели 4 510 744 россиянина. Выздоровели 4 130 498 пациентов, болезнь унесла жизни 97 404 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 119,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 341 тысяча — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 482 тысяч 428 человек, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус в России перешёл к фазе стабилизации, заболеваемость им постепенно идёт на снижение. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.