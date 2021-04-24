В России выявили 8828 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/0f93eb9e-a4e1-11eb-9e39-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки зафиксировано 8828 новых случаев коронавируса. Общее число случаев инфицирования таким образом возросло до 4 753 789, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Большинство новых случаев зафиксировано в Москве — 2541. В Санкт-Петербурге — 689, в Подмосковье — 596, в Ростовской области — 236, в Нижегородской — 193, в Самарской — 189. Наименьшие показатели в Ненецком и Чукотском автономном округах.

Скончались за последние 24 часа в России 399 человек. Всего пандемия унесли жизни 107 900 россиян. Относительная летальность заболевания осталась на уровне 2,27%, следует из данных штаба. Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 9254, до 4 380 468.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить длинные майские выходные. Причиной такого решения стала эпидемическая ситуация в стране. По словам Поповой, существует тенденция к осложнению обстановки с коронавирусом. Пока что число заражений пошло на убыль, но чтобы так продолжалось и дальше, необходимо ограничить на время общение больших групп людей.