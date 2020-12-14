В России зафиксировано 26 689 случаев заболевания коронавирусом за сутки

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

По данным на утро 15 декабря, за прошедшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразилось 26 689 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, продолжается снижение суточного показателя заболеваемости. Для сравнения, накануне был зафиксирован прирост заразившихся за 24 часа в 27 328 человек. Число заболевших за сутки составило менее 27 тысяч впервые за последние шесть дней.

Среди регионов по приросту пациентов с COVID-19 по-прежнему лидирует Москва — показатель составил 5 418 человек за сутки. Второе место занимает Санкт-Петербург (3 765), третье — Московская область (1 392). Субъектами с наименьшими темпами суточного прироста стали Республика Тыва (0,3%), Ненецкий автономный округ (0,4%), а также Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Марий Эл (0,6%).

В общей сложности за всё время пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 2 707 945 случаев заболевания. 2 149 610 человек выздоровело, жертвами COVID-19 стали 47 968 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 83,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 336 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 572 тыс. 290 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в рамках пострегистрационных испытаний уже получили 1 438 добровольцев, из них 122 человека — старше 60 лет. Жалоб на здоровье у привитых нет.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.