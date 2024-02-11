В России зафиксирован острый дефицит в одной из профессий РБК: в России зафиксировали резкий рост спроса на нянь

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Специалисты по подбору персонала зафиксировали, что в России спрос на услуги нянь значительно превышает предложение, передает РБК. По данным hh.ru, в текущем году работодатели готовы взять на работу 3,2 тысячи гувернанток, при этом в активном поиске такой вакансии находятся лишь 8,3 тысячи человек, таким образом в среднем на одну должность приходятся 2,3 резюме, что соответствует дефициту.

В начале 2024 года работодатели открыли почти 3,2 тыс. вакансий для нянь, в то время как число резюме от соискателей в активном поиске работы няней составляет 8,3 тыс., таким образом на одну вакансию няни приходится всего 2,3 резюме, что соответствует дефициту, — рассказали в пресс-службе сервиса.

Кроме того специалисты «Авито» также отмечают идентичный рост спроса, в январе он составил 11%. Отмечается, что дороже всего подобные услуги обойдутся москвичам и петербуржцам, жителям двух столиц придется отдавать 450-500 рублей в час. Как пишет издание, фиксируется и не глобальное повышение цен (15%), это также связано с тем, что работников в этой профессии стало меньше.

Ранее IT-эксперт Иван Павлович рассказал, что развитие технологий искусственного интеллекта уже в ближайшем будущем может привести к кардинальным изменениям в таких профессиях, как водитель такси или бухгалтер. По его словам, перемены произойдут в отраслях, где задачи можно легко стандартизировать и автоматизировать.