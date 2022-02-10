В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Как сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с коронавирусом, число заболевших составляет 197 076 человек, общее их число возросло до 13 527 845 случаев. Скончался от болезни за сутки 701 человек.

В Москве отмечено 22 747 новых случаев заражения, что почти в два раза превышает показатель предыдущего дня (11 521). За сутки в столице умерли 84 человека.

Также в тройку регионов с наибольшим числом заражений входят Санкт-Петербург (21 644) и Подмосковье (7 611). Число госпитализаций за сутки возросло на 19 446, что на 3,63% меньше показателя предыдущего дня. Кроме того, за сутки выздоровели 106 092 человека, общее количество выздоровевших увеличилось до 10 909 397. Общее число умерших достигло 338 091 человек.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что о выходе на плато по числу заболевших коронавирусом в России можно будет говорить, когда число выздоровевших после коронавируса людей за сутки будет соответствовать числу заболевших. По его оценкам, это может произойти через три-четыре недели, тогда как сейчас говорить об этом преждевременно. Он добавил, что для медиков, работающих в ковидных стационарах, более важным считается другое соотношение — между числом госпитализированных и выписанных за день из больниц.



