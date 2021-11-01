В России зафиксирован новый максимум смертности от коронавируса

В России за минувшие сутки от коронавируса с кончались 1178 человек. Это новый максимум за всё время пандемии. Предыдущий был зафиксирован 29 октября и составил 1163 человека. Общее количество жертв инфекции в стране составляет 240 871, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За прошедшие сутки в России выявлено 39 008 новых случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии коронавирусом заразились более 8,5 млн россиян.

Общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет свыше 7,4 млн человек. Из них 30 905 человек выписаны из больниц за последние сутки.

В Москве выявлено 5736 новых случаев заражения. Жертвами инфекции за сутки стали 98 жителей мегаполиса. Столица продолжает оставаться лидером по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса в России.

Ранее сообщалось, что в октябре установлен антирекорд по количеству заразившихся за месяц. Их число составило 1 002 764 человек. Это на 69,4% больше показателя сентября 2021 года и на 127% больше, чем в октябре 2020 года.