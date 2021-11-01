В России зафиксирован новый максимум смертности от коронавируса

В России за минувшие сутки от коронавируса с кончались 1178 человек. Это новый максимум за всё время пандемии. Предыдущий был зафиксирован 29 октября и составил 1163 человека. Общее количество жертв инфекции в стране составляет 240 871, сообщается на сайте федерального оперштаба.
За прошедшие сутки в России выявлено 39 008 новых случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии коронавирусом
Общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет свыше 7,4 млн человек. Из них 30 905 человек выписаны из больниц за последние сутки.
В Москве выявлено 5736 новых случаев заражения. Жертвами инфекции за сутки стали 98 жителей мегаполиса. Столица продолжает оставаться лидером по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса в России.
Ранее сообщалось, что в октябре установлен антирекорд по количеству заразившихся за месяц. Их число составило 1 002 764 человек. Это на 69,4% больше показателя сентября 2021 года и на 127% больше, чем в октябре 2020 года.