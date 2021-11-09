В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса

Россия в очередной раз обновила максимальный показатель смертности от коронавируса. За минувшие сутки в стране скончались 1211 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 249 215 россиян, сообщается на сайте федерального оперштаба.
За прошедшие 24 часа число заразившихся выросло на 39 160 человек. За время пандемии в России заболели более 8,8 млн человек.
Общее количество выздоровевших на сегодняшний день превышает 7,6 млн россиян. Из них за последние сутки из больниц выписаны 32 036 человек. Под наблюдением медиков
В Москве за сутки выявили 5287 новых случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 95 жителей столицы.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что третья волна коронавируса в России плавно перешла в четвёртую. Он отметил, что наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация сложилась в европейском регионе.
Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков считает, что волны коронавируса будут повторяться и каждая новая будет сильнее предыдущих. Остановить их поможет только вакцинация.