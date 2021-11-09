В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса

Россия в очередной раз обновила максимальный показатель смертности от коронавируса. За минувшие сутки в стране скончались 1211 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 249 215 россиян, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За прошедшие 24 часа число заразившихся выросло на 39 160 человек. За время пандемии в России заболели более 8,8 млн человек.

Общее количество выздоровевших на сегодняшний день превышает 7,6 млн россиян. Из них за последние сутки из больниц выписаны 32 036 человек. Под наблюдением медиков остаются около двух млн жителей России.

В Москве за сутки выявили 5287 новых случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 95 жителей столицы.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что третья волна коронавируса в России плавно перешла в четвёртую. Он отметил, что наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация сложилась в европейском регионе.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков считает, что волны коронавируса будут повторяться и каждая новая будет сильнее предыдущих. Остановить их поможет только вакцинация.