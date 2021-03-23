В России зафиксирован наименьший прирост новых случаев COVID-19 за полгода

https://static.news.ru/photo/ef3eba50-8bb2-11eb-8178-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В России зафиксирован наименьший суточный прирост заболеваемости коронавирусом за последние полгода. За последние 24 часа выявлено 8457 случаев заражения. В конце сентября 2020 года этот показатель составлял 8,2 тысячи случаев.

За минувшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 10 860 пациентов. Жертвами инфекции стали 427 человек.

За время пандемии в России заболели свыше 4,4 млн человек. Из них выздоровели около 4,1 млн и умерли 95,8 тысячи, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Лидерами по уровню заболеваемости в стране остаются Москва, Санкт-Петербургу и Подмосковье. Самый низкий прирост новых случаев коронавируса демонстрируют Чукотский и Ненецкий автономные округа. Там за сутки выявлено по одному случаю заражения.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости в мире. Первое место по-прежнему занимают США, где количество заразившихся за время пандемии приближается к 30 млн. На втором и третьем местах Бразилия (12 млн) и Индия (11,6 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала сроки отмены масочного режима в стране. По её словам, россияне смогут отказаться от ношения масок в общественных местах и транспорте, когда сформируется коллективный иммунитет к COVID-19.

Инфекционист Евгений Тимаков, в свою очередь, предупредил о возможном всплеске заболеваемости в апреле. По его словам, россияне без должного внимания относятся к средствам защиты и при этом увеличивают число контактов.