В России зафиксировали первый за три месяца рост рынка ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство высотного многоэтажного дома в Москве

После двух месяцев просадки отечественный рынок жилья постепенно переходит к восстановлению, за июнь объем выданных ипотек вырос сразу на 58,5%, пишет РБК. В прошлом месяце банки заключили с россиянами порядка 51 тысячи ипотечных договоров, это почти на 70% больше майского показателя.

После начала российской спецоперации на Украине Банк России решил внепланово поднять ключевую ставку, она тогда достигла рекордных 20%. Из-за этого отечественные банки тоже подняли ставки, а кредиты стали выдавать менее охотно. В итоге апрель и май стали самыми трудными для ипотечного рынка в стране как минимум за последние пять лет.

Рост рынка в июне был обусловлен заметным снижением ставок как в целом по системе с фактически заградительных уровней марта—мая, так и по программе льготной ипотеки, которая, вероятно, и выступила ключевым драйвером выдач, — говорит директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Как отмечает сайт «Дом.РФ», в последнее время ставки по ипотеке начали понижаться. По данным на 1 июля, процентные ставки оказались даже ниже, чем в докризисное время. 17 июня российский президент Владимир Путин предложил понизить предельную ставку по льготной ипотеке на новостройки — до 7 процентов годовых.

Ранее стало известно, что в Госдуме проработают предложение аудитора Счётной палаты России Натальи Труновой исключить однокомнатные квартиры и студии из всех программ льготного ипотечного кредитования с господдержкой, заявил NEWS.ru председатель парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он также отметил, что лишать молодые семьи возможности приобретать такую жилплощадь — не совсем правильно.