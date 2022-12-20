В России зафиксировали первый случай смерти от гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России зафиксировали первый случай смерти от гриппа. Трагедия произошла в Пензенской области. Пациент, как сказала заместитель главы регионального Минздрава Марина Воробьева, не был привит, передает РЕН ТВ. По ее словам, россиянин лечился сам, обратился в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания. Эти решения, заметила Воробьева, привели к необратимым последствиям.

Пациент был не привит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям, — сказала замглавы ведомства.

Воробьева призвала отказаться от самолечения. Также она сообщила, что при ОРВИ и гриппе нельзя принимать аспирин как жаропонижающее. Особенно это касается детей. Это лекарство слишком токсично при указанном недуге, заметила замглавы Минздрава области. Она отметила, что уже есть случаи, когда дети поступали в медицинские организации с желудочным кровотечением.

Ранее стало известно, что в России сохраняется тенденция к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, в 86 регионах выявлены случаи заболевания свиным гриппом. Об этом сообщали представители Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России за неделю вырос на 15,8%.

В целом по стране от гриппа привито более 76 млн человек, что составляет 52,2% от общей численности населения. Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.