В России зафиксировали падение рождаемости почти на 24% за пять лет

https://static.news.ru/photo/1a2d574a-177c-11eb-85ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рождаемость в России за последние пять упала на 23,7%, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

За последние пять лет число родившихся детей снизилось на 23,7%. Это мы с вами констатируем из года в год, — цитирует её РИА Новости.

Кузнецова отметила, что коэффициент рождаемости в стране опустился с 1,62 до 1,5 (соответствует числу рождений на одну женщину). В то же время уполномоченный по правам ребёнка добавила, что в России сократилось число абортов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти России вдвое ухудшили прогноз по убыли населения России. Эксперты связывали ухудшение прогнозов в том числе с пандемией коронавируса.