В России зафиксировали минимальное число заражений COVID за полгода

В России зафиксирован минимальный суточный прирост заражений коронавирусом с 17 июня — 16 343 новых случая. Общее число россиян, заболевших с начала пандемии, превышает 10,5 млн человек, сообщается на сайте федерального операштаба по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 24 037 пациентов. Всего за время пандемии в стране выздоровели более 9,5 млн человек. Под наблюдением медиков остаются около 1,2 млн россиян.

Число жертв инфекции в настоящее время составляет 311 353 человека. Из них 835 скончались за последние 24 часа.

В Москве за сутки заразились 1335 человек. В Санкт-Петербурге и Подмосковье, которые входят в тройку регионов, лидирующих по уровню заболеваемости в стране, выявлены 1341 и 1180 случаев заражения соответственно. Минимальный прирост отмечен в Ненецком и Чукотском автономных округах и Магаданской области — 0,1 и 6 случаев.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский допустил подъём заболеваемости коронавирусом в России из-за штамма «омикрон». При этом он предположил, что число тяжёлых случаев заболевания и госпитализаций будет меньше, чем при штамме «дельта».