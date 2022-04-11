В России зафиксировали минимум смертей из-за COVID-19 с ноября 2020 года

В России зафиксировали 248 смертей от коронавируса за сутки. Это минимальное число с 2 ноября 2020 года, следует из данных оперштаба.

11 апреля за сутки было выявлено 11 855 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, это минимум с 10 июня 2021 года.

Лидерами по уровню заболеваемости являются Свердловская область, Санкт-Петербург и Москва — там заболели 652, 609 и 589 человек соответственно. Меньше всего инфицированных за сутки в Туве: зарегистрирован только один случай.

Всего за прошедшие сутки в больницы было госпитализировано 1390 человек. За 24 часа выздоровели 26 755 человек. Скончались от ковида 248 человек.

Ранее крымские учёные подтвердили связь витамина D и тяжести течения COVID-19. По их данным, у скончавшихся от коронавируса после тяжёлого течения болезни чаще всего было пониженное содержание этого вещества.