В России заблокировали ссылку на известную мелодраму о школьнице и хулигане Роскомнадзор заблокировал ссылку на фильм «Три метра над уровнем неба»

Фото: Warner Bros.

Кадр из фильма «Три метра над уровнем неба»

Роскомнадзор заблокировал ссылку на известную испанскую мелодраму с Марио Касасом и Марией Вальверде «Три метра над уровнем неба», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным канала, в картине о любви школьницы из обеспеченной семьи и уличного хулигана увидели признаки ЛГБТ-контента (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

По этой же причине Роскомнадзор заблокировал ссылку на американский телевизионный сериал «Как избежать наказания за убийство». Он выходил на ABC в сезоне 2014—2015 годов. Сюжет в ленте разворачивается вокруг профессора Анны-Лизы Китинг и ее группы амбициозных студентов-юристов. Главную роль в сериале исполняет Виола Дэвис.

Ранее в России ограничили доступ к сайтам, на которых были опубликованы тексты и аккорды песни «Роди мне 1000 детей» панк-группы «Порнофильмы». Причиной стал призыв к экстремистской деятельности в куплетах. Доступ был ограничен в соответствии со ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Продюсер Павел Рудченко заявлял, что группа «Порнофильмы» стала популярна не только благодаря названию, но и провокационным лозунгам в песнях. По его словам, высказывания, звучащие в композициях коллектива, носят политический и социальный характер, а группа пыталась настроить жителей против власти и ее политики, поэтому сумела найти своего слушателя.