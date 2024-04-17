В России заблокировали несколько ресурсов иностранных провайдеров РКН сообщил о блокировке ресурсов провайдеров из-за закона «о приземлении»

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Иностранные провайдеры хостинга получили письма Роскомнадзора с уведомлением о блокировке их ресурсов на территории России, пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Также РКН потребовал от получателей писем предоставить данные о том, как ими выполняются требования, предусмотренные законом «о приземлении».

Роскомнадзор направил указанным компаниям информацию о мере понуждения на электронную почту. Помимо этого, иностранным провайдерам хостинга направлены письма с просьбой проинформировать ведомство о намерениях по исполнению обязанностей. Ответ от компаний не поступил, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в рамках нарушения закона «о приземлении» на их работу будут наложены определенные ограничения: запрет на рекламу, сужение возможности платежей и переводов, поисковой выдачи, замедление трафика вплоть до полной блокировки ресурса. Такие меры будут действовать до тех пор, пока компании не устранят нарушения.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России разрабатывает законопроект о расширении возможностей для блокировки противоправного контента в Сети. Кроме того, авторы публикаций будут нести ответственность за достоверность публикуемого ими контента.