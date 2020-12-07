В России за время пандемии COVID-19 заразились более 2,5 млн человек

https://static.news.ru/photo/1b5b31fc-3930-11eb-b847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение прошедших суток на территории России медики выявили 26 097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности в период пандемии COVID-19 диагностировали у 2 515 009 человек. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Показатели прироста снизились до отметки в 1%. Как рассказали в оперштабе, за последние 24 часа в России из больниц по выздоровлении были выписаны 24 938 человек с ранее диагностированным коронавирусом. В общей сложности с болезнью на сегодняшний день справились 1 981 526 россиян. Доля выздоровевших после заражения выросла до 78,8% от общего количества пациентов с COVID-19.

Также отмечается, что в течение прошедших суток умерли 562 россиянина с коронавирусом. Всего жертвами инфекции за период пандемии стали 44 159 граждан РФ. Уровень условной летальности поднялся до отметки в 1,76%.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние сутки в Москве зарегистрировали 5232 новых пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 660 073 жителя города, вылечились 501 403 москвича, скончались 9496 человек.

За последние сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 3734 новых случая заболевания коронавирусом (3741 днём ранее), в Московской области — 1341 (1315 днём ранее).