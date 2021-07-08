В России за сутки заразились коронавирусом 24 818 человек

За минувшие сутки в России выявлено 24 818 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели более 5,7 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа скончались 734 пациента. Это чуть меньше антирекорда по летальным исходам, который был зафиксирован 6 июля. Тогда умерли 737 человек. Общее число жертв коронавируса за всё время пандемии составляет 140,7 тысячи человек.

Из больниц по выздоровлении за сутки выписаны 21 336 пациентов. Всего вылечились от коронавируса более 5,1 млн россиян.

Лидером по уровню заболеваемости в стране остаётся Москва. В столице за сутки заразились 6040 человек и умерли 109. Выздоровели от COVID-19 6805 жителей Москвы.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил россиян, что коронавирус в первую очередь будет «пытаться убить» тех, кто не привился. Он призвал прислушиваться только к рекомендациям специалистов и не доверять мнению антипрививочников и мифам о прививках.