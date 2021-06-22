В России за сутки заразились коронавирусом 16 715 человек

За минувшие сутки в России зафиксировано 16 715 новых случаев заражения COVID-19. Жертвами коронавирусной инфекции стали 546 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

Из больниц по выздоровлении за 24 часа выписано 11 117 пациентов. Под наблюдением медиков остаются 631 703 человека.

Всего с начала пандемии в России COVID-19 заразились более 5,3 млн человек. Из них выздоровели свыше 4,8 млн и 130,3 тысячи скончались.

Тройку лидеров по уровню заболеваемости по-прежнему составляют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Самые низкие показатели в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что остановить рост заражений коронавирусом можно только путём вакцинации. Он призвал россиян не игнорировать возможность сделать прививку. Специалист также напомнил о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По его словам, к приросту заболеваемости привело то, что граждане расслабились и перестали придерживаться этих правил.