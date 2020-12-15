В России за сутки зафиксировано 26 509 новых случаев заболевания COVID-19

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По данным на утро 16 декабря, за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось 26 509 россиян. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

В стране продолжается медленное снижение суточной заболевамости. Так, накануне было зафиксировано 26 689 случаев заражения коронавирусом. В целом, в течение шести дней суточный прирост заболевших по России постепенно уменьшается.

Среди регионов, лидирующих по количеству заболевших за 24 часа, на первом месте остаётся Москва. В столице на данный момент выявлено 5 028 случаев заражения. Второе место по-прежнему занимает Санкт-Петербург с показателем 3 758 человек, а замыкает тройку Московская область — 1477.

Субъектами с наименьшим темпом прироста заболевших по отношению к общему количеству выявленных случаев являются Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ (0,4% за сутки). Также по этому показателю лидируют Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область (0,6%). Кроме того, низкий общий суточный прирост зафиксирован в следующих регионах: Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Кемеровская область, Республика Дагестан (0,7%).

В общей сложности, с начала пандемии в России заболели коронавирусом 2 734 454 человека. Из них выздоровели 2 176 100 пациента, жертвами болезни стали 48 564 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 83,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 427 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 579 тыс. 177 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее NEWS.ru писал, что суточный показатель заболеваемости в Крымском регионе превысил среднероссийский показатель. Это зафиксировано впервые за весь период пандемии коронавируса.