В России за сутки выздоровели от коронавируса 44 547 человек

В России за прошедшие сутки выписаны из больниц по выздоровлении от коронавируса 44 547 человек. Общее количество вылечившихся за время пандемии приближается к 17 млн. Госпитализированы за 24 часа 3605 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.
За сутки выявлено 17 949 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии коронавирусом
Жертвами инфекции за сутки стали 340 человек. Общее количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 369 404.
Тройку лидеров по суточному приросту заразившихся составляют Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область — 994, 917 и 768 человек соответственно. В Подмосковье выявлено 575 новых случаев заражения. При этом больше всего выздоровевших за сутки в Свердловской области — 5215 человек. На втором месте — Петербург (4732), на третьем — Нижегородская область (2757). В Москве из больниц выписали 907 человек.
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Она разработана в НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат состоит из двух компонентов, его вводят при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Вакцина может применяться гражданами старше 18 лет.