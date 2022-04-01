В России за сутки выздоровели от коронавируса 44 547 человек

В России за прошедшие сутки выписаны из больниц по выздоровлении от коронавируса 44 547 человек. Общее количество вылечившихся за время пандемии приближается к 17 млн. Госпитализированы за 24 часа 3605 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За сутки выявлено 17 949 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 17,8 млн жителей России.

Жертвами инфекции за сутки стали 340 человек. Общее количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 369 404.

Тройку лидеров по суточному приросту заразившихся составляют Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область — 994, 917 и 768 человек соответственно. В Подмосковье выявлено 575 новых случаев заражения. При этом больше всего выздоровевших за сутки в Свердловской области — 5215 человек. На втором месте — Петербург (4732), на третьем — Нижегородская область (2757). В Москве из больниц выписали 907 человек.

Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Она разработана в НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат состоит из двух компонентов, его вводят при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Вакцина может применяться гражданами старше 18 лет.