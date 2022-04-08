В России за сутки выздоровели от коронавируса 40 100 человек

За прошедшие сутки из российских больниц по выздоровлению от коронавируса были выписаны 40 100 человек. В общей сложности с начала пандемии врачи вылечили около 17,2 млн россиян, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа выявлены 13 573 новых случая заражения. Количество заболевших за всё время пандемии составляет почти 18 млн человек. Госпитализированы за сутки 3353 человека.

Жертвами инфекции стали 288 жителей России. Всего от коронавируса умерли 371 457 человек.

Наибольшее число выздоровевших за сутки приходится на долю Свердловской области — 6113 человек. Больше тысячи пациентов выписаны из больниц в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Белгородской, Воронежской, Новосибирской, Пензенской и Тверской областях. В Москве выздоровел 831 человек. При этом столица лидирует по числу новых случаев заражений (801), госпитализаций (178) и летальных исходов (17) за сутки.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в настоящее время нет новых опасных мутаций коронавируса, которые могут вызвать очередную волну заболеваемости как в России, так и во всём мире. По его мнению, ситуация с COVID в стране сегодня стабильная и будет оставаться такой в ближайшее время.