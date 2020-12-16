В России за сутки выявлено более 28 тысяч случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 28,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 2,7 млн человек.
Из больниц по выздоровлении за последние 24 часа выписаны 26,4 тысячи пациентов. Всего количество выздоровевших превышает 2,2 млн человек.
Число умерших в России за период пандемии составляет 49,1 тысячи человек. Из них 587 скончались за минувшие сутки,
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Лидирующую позицию по-прежнему занимают США, где число случаев заражения приближается к 17 млн. На втором месте Индия (9,9 млн), на третьем — Бразилия (7 млн).
Всего в мире с начала пандемии заболели 74,2 млн человек. Из них выздоровели около 42 млн и умерли 1,6 млн.
Ранее NEWS.ru писал, что врачи назвали самые тяжёлые осложнения после коронавируса. По их словам, COVID-19 очень коварен, так как способен поражать не только лёгкие, но также сердце, мозг, печень и желудочно-кишечный тракт у пациента. У некоторых после коронавируса формируется фиброз лёгких, который препятствует полноценному газообмену и снижает насыщаемость организма кислородом. Также возможны миокардит и нарушение проводимости сердечной мышцы из-за тромбов, синдром поствирусной астении, который сопровождается утомляемостью, слабостью и раздражительностью.