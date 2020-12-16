В России за сутки выявлено более 28 тысяч случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/3072079a-4043-11eb-bf24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России зафиксировано 28,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 2,7 млн человек.

Из больниц по выздоровлении за последние 24 часа выписаны 26,4 тысячи пациентов. Всего количество выздоровевших превышает 2,2 млн человек.

Число умерших в России за период пандемии составляет 49,1 тысячи человек. Из них 587 скончались за минувшие сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Лидирующую позицию по-прежнему занимают США, где число случаев заражения приближается к 17 млн. На втором месте Индия (9,9 млн), на третьем — Бразилия (7 млн).

Всего в мире с начала пандемии заболели 74,2 млн человек. Из них выздоровели около 42 млн и умерли 1,6 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи назвали самые тяжёлые осложнения после коронавируса. По их словам, COVID-19 очень коварен, так как способен поражать не только лёгкие, но также сердце, мозг, печень и желудочно-кишечный тракт у пациента. У некоторых после коронавируса формируется фиброз лёгких, который препятствует полноценному газообмену и снижает насыщаемость организма кислородом. Также возможны миокардит и нарушение проводимости сердечной мышцы из-за тромбов, синдром поствирусной астении, который сопровождается утомляемостью, слабостью и раздражительностью.