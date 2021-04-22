В России за сутки выявлено 8840 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/34ffa5a4-a40e-11eb-90b8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России выявлено 8840 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За сутки из больниц по выздоровлении выписаны 9407 пациентов. Кроме того, зафиксировано 398 летальных исходов.

В общей сложности в России с начала пандемии заразились более 4,7 млн человек. Из них жертвами инфекции стали 107,5 тысячи и выздоровели свыше 4,3 млн человек.

Лидерами по уровню заболеваемости по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург. Наименьшие показатели в Ненецком и Чукотском автономном округах.

Ранее сообщалось, что вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев спрогнозировал завершение эпидемии коронавируса в стране на конец лета. По его словам, этому будут способствовать тёплая погода и рост числа людей, имеющих иммунитет к инфекции.