В России за сутки выявлено 8840 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 8840 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За сутки из больниц по выздоровлении выписаны 9407 пациентов. Кроме того, зафиксировано 398 летальных исходов.
В общей сложности в России с начала пандемии
Лидерами по уровню заболеваемости по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург. Наименьшие показатели в Ненецком и Чукотском автономном округах.
Ранее сообщалось, что вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев спрогнозировал завершение эпидемии коронавируса в стране на конец лета. По его словам, этому будут способствовать тёплая погода и рост числа людей, имеющих иммунитет к инфекции.