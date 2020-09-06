В России за сутки выявлено 5195 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/e84e3830-f015-11ea-8aae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России за прошедшие сутки медики выявили 5195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 6 сентября сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что на сегодняшний день в общей сложности коронавирусом заразились 1 025 505 россиян.

С начала пандемии, как заявили в оперштабе, в России скончались 17 820 человек с диагностированным COVID-19. 61 пациент умер за последние 24 часа.

Также сообщается, что российские врачи вылечили от коронавируса 840 949 граждан РФ. Из больниц по выздоровлении за прошедшие сутки были выписаны 2823 пациента.

Всего в мире коронавирусом заразились 26 739 782 человека, при этом больше всего случаев заражения — 6,2 млн — приходится на США. За ними идут Бразилия (4,09 млн) и Индия (4,02 млн). Россия находится на четвёртом месте по заболеваемости. На пятом — Перу (676,8 тыс.).

Как ранее писал NEWS.ru, из-за подозрения на заражение COVID-19 под наблюдением медиков остаются более 209 тыс. жителей России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.