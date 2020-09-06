В России за сутки выявлено 5195 новых случаев коронавируса

На территории России за прошедшие сутки медики выявили 5195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 6 сентября сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.
Отмечается, что на сегодняшний день в общей сложности коронавирусом заразились 1 025 505 россиян.
С начала пандемии, как заявили в оперштабе, в России скончались 17 820 человек с диагностированным COVID-19. 61 пациент умер за последние 24 часа.
Также сообщается, что российские врачи вылечили от коронавируса 840 949 граждан РФ. Из больниц по выздоровлении за прошедшие сутки были выписаны 2823 пациента.
Всего в мире коронавирусом заразились 26 739 782 человека, при этом больше всего случаев заражения — 6,2 млн — приходится на США. За ними идут Бразилия (4,09 млн) и Индия (4,02 млн). Россия находится на четвёртом месте по заболеваемости. На пятом — Перу (676,8 тыс.).
Как ранее писал NEWS.ru, из-за подозрения на заражение COVID-19 под наблюдением медиков остаются более 209 тыс. жителей России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
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