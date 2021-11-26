В России за сутки выявлено 33 946 новых случаев COVID

За минувшие сутки в России выявлено 33 946 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в стране заразились более 9,5 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За всё время пандемии выздоровели свыше 8,2 млн россиян. Из них 36 494 были выписаны из больниц за прошедшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 1,8 млн человек.

Жертвами коронавируса за последние 24 часа стали 1239 россиян. Общее число летальных исходов к настоящему времени составляет 271 531.

В Москве за сутки прирост заболеваемости составил 3430 новых случаев. От коронавируса умерли 96 жителей столицы и 5116 человек выздоровели.

Ранее научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил, что коронавирус может дать осложнения на сердечно-сосудистую систему. В таком случае даже вылечившийся от COVID-19 человек рискует умереть во время постковидного синдрома. Специалист призвал выздоровевших россиян ответственно отнестись к своему здоровью.