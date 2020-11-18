В России за сутки выявлено 23 610 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/27b33dc0-2a3d-11eb-9b5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики зафиксировали 23 610 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2 015 608 человек, из них в настоящее время болеют 454 102 человека.

Как сообщает 19 ноября оперативный штаб по борьбе с заболеваниями, больше всего новых заболевших выявлено в Москве (6438), Санкт-Петербурге (2312) и Московской области (880).

Также за минувшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 25 573 россиянина. Это наибольший показатель по количеству вылечившихся в России за время пандемии. Второй день подряд число поправившихся за сутки превышает 25 тысяч человек. При этом суточная смертность от коронавируса составила 463 человека.

В общей сложности из-за COVID-19 скончались 34 850 россиян, вылечились 1 526 656 пациентов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что массовое и далеко не всегда оправданное применение антибиотиков при лечении коронавирусной инфекции может сделать препараты бесполезными в будущем. Это связано с тем, что у людей со временем вырабатывается устойчивость к таким лекарствам, а их широкое применение во время пандемии ускорило процесс.

Согласно данным ВОЗ, от 79 до 96% из числа тех, кто принимал антибиотики, не были заражены коронавирусом, но пили лекарства, чтобы не заразиться. Среди госпитализированных же всего 15% пациентов нуждались в антибиотиках, так как у них были сопутствующие бактериальные инфекции, однако препараты получали 75% пациентов, писал NEWS.ru.