В России за сутки выявлено 20 992 случая коронавируса

За последние сутки в России специалисты выявили 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в РФ.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 20 992 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1588 (7,6%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

За минувшие 24 часа в России умерли 785 человек. По выздоровлении был выписан 20 351 пациент. Наибольшее число скончавшихся зафиксировали в столице — 52, а в Санкт-Петербурге — 39.

Ранее стало известно, что Белгородская область вышла на первое место среди российских регионов по количеству вакцинированных от коронавируса. Регион лидирует как по количеству полностью привитых, так и по числу получивших первую дозу препарата.

Накануне глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.