16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В России за сутки выявлено 20 992 случая коронавируса

11:27, 20 августа 2021
В России за сутки выявлено 20 992 случая коронавируса Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

За последние сутки в России специалисты выявили 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в РФ.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 20 992 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1588 (7,6%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

За минувшие 24 часа в России умерли 785 человек. По выздоровлении был выписан 20 351 пациент. Наибольшее число скончавшихся зафиксировали в столице — 52, а в Санкт-Петербурге — 39.

Ранее стало известно, что Белгородская область вышла на первое место среди российских регионов по количеству вакцинированных от коронавируса. Регион лидирует как по количеству полностью привитых, так и по числу получивших первую дозу препарата.

Накануне глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео