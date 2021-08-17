В России за сутки выявлено 20 914 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 914 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 20 914 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1704 (8,1%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении.

В России умерли 799 человек. По выздоровлении были выписаны 20 713 россиян.

Кроме того, в столице за сутки выявили 1590 заразившихся, в Санкт-Петербурге — 1636.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что при достижении 80% коллективного иммунитета коронавирус превратится в сезонное заболевание, поскольку в этой ситуации он станет меньше меняться.

По его словам, основные сведения о вирусе уже есть у учёных, однако он находится в стадии непрерывных изменений, поэтому говорить, что в его изучении поставлена точка, нельзя.