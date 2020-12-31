В России за сутки выявили 26 301 заражённого коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7d46000c-4cc9-11eb-b684-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 26 301 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 3 212 637.

Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении оперштаба.

Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 447 пациентов. Всего в стране зарегистрировано 58 002 летальных исхода. Количество выздоровевших увеличилось на 18 897 человек — до 2 599 035.

Лидером по количеству заболевших остаётся Москва, где зафиксировали 5452 случая заражения. За ней следуют Санкт-Петербург (3742) и Московская область (1564).

Как писал NEWS.ru, ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в 2021 году у России есть шанс повернуть в свою сторону обстоятельства, связанные с борьбой с пандемией коронавируса.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившегося в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.