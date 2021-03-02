В России за сутки выявили 10 535 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/5dccc77e-7bf9-11eb-9914-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в среду, 3 марта, сообщили представители федерального штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

На сегодняшний день с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 4 278 750 россиян.

Как рассказали в оперативном штабе, за последние 24 часа из отечественных больниц по выздоровлении были выписаны 15 694 человека, переболевших коронавирусом. В общей сложности в стране после заражения вылечились 3 853 734 пациента.

Кроме того, в оперштабе заявили, что за сутки умерли 452 россиянина с коронавирусом. Жертвами инфекции с начала эпидемии стали 87 348 граждан РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, россиянам следует носить маски и использовать иные средства индивидуальной защиты до формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции нового типа, чтобы избежать третьей волны пандемии. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.