В России за сутки выявили 16 714 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/2992b004-66b4-11eb-8723-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедших суток на территории России выявили 16 714 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что в общей сложности в стране за время пандемии коронавирусом заразились 3 917 918 россиян.

Как рассказали в оперштабе, за последние 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 24 546 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. С начала распространения инфекции с недугом смогли справиться 3 389 913 граждан РФ.

Представители оперштаба также сообщили, что в прошедшие сутки в России скончался 521 человек с коронавирусом. Число жертв инфекции выросло до 75 205.

Как ранее передавал NEWS.ru, по мнению представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиты Вуйнович, целью России в борьбе с коронавирусом является снизить число заражённых практически до нуля или до очень низкого уровня. Сделать это необходимо уже в ближайшее время.

В интервью телеканалу «Россия 24» Вуйнович отметила, что несмотря на снижение заболеваемости в стране, необходимо соблюдать осторожность и не расслабляться.