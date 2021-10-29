В России за сутки выявили более 40 тысяч больных коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 40 251 новый случай заражения COVID-19 в 85 регионах. Днём ранее число заболевших составляло 39 849 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Как отмечается, среди заболевших 8,3% не имели клинических проявлений вируса.

Больше всего заражённых зафиксировано в Москве (7 267), Санкт-Петербурге (3 578) и Московской области (2 680). Также за минувшие 24 часа от коронавируса вылечились 28 909 человек. Скончались за сутки 1 160 человек.

В России 29 октября был зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки — 1163 человека.

Всего с начала пандемии выявлено 8 472 797 случаев коронавируса, погибли 237 380 человек, выздоровели 7 331 424 заболевших.

С 30 октября во всех российских регионах из-за сложной эпидемиологической ситуации начал действовать режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября включительно. Нерабочие дни с сохранением заработной платы были установлены по указу президента России с целью остановить распространение коронавирусной инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что если россияне будут соблюдать правила профилактики COVID в нерабочие дни, то Новый год можно будет праздновать в привычном режиме. Она также выразила надежду, что временный локдаун поможет сбить волну заболеваемости коронавирусом.