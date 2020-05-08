В России за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/0e5156e2-9103-11ea-8c0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В России за последние сутки зафиксировано 10 699 заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных достигло 187 859. Таковы данные федерального оперативного штаба на утро 8 мая.

Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За последние сутки скончались 98 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России зафиксировано 1723 летальных исхода.

Выздоровели человека 26608 (+ 2805 человек за сутки).

Ранее врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, что Россия может избежать ярко выраженного пика эпидемии коронавируса. Он отметил, что ежедневный прирост больных связан с выявлением бессимптомных носителей и больных в лёгкой форме, писал NEWS.ru.