В России за сутки выявили 9021 новый случай заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/fad48598-9454-11eb-9b85-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За прошедшие сутки на территории России медицинские специалисты выявили 9021 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

С начала пандемии, согласно приведённым сведениям, в РФ коронавирусом заразились 4 572 077 человек.

Как отметили в оперштабе, в течение последних 24 часов из российских больниц выписали 9618 пациентов, переболевших COVID-19. В общей сложности с недугом удалось справиться 4 195 869 гражданам РФ.

Представители оперативного штаба также рассказали, что за прошедшие сутки в стране скончались 384 человека с коронавирусом. Число жертв инфекции выросло до 100 017 человек.

В Москве суточный прирост составил 2011 новых случаев заражения. С начала пандемии в столице коронавирус был выявлен у 1 032 666 человек, 948 845 из них выздоровели (+ 1151 за сутки), 16 816 горожан скончались (+ 52 за сутки).

Как ранее передавал NEWS.ru, России осталось совсем недолго до того момента, когда коллективный иммунитет от коронавируса сформируется на достаточном для спасения от эпидемии уровне. Соответствующее заявление сделал глава клиники «Инвитро» врач Александр Островский.