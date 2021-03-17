В России за сутки выявили 9803 новых случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/37e29f62-87c4-11eb-9f1b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедших суток на территории России медики выявили 9803 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в четверг, 18 марта, рассказали представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что с начала пандемии в стране инфекцией заразились 4 428 239 человек.

За последние 24 часа из российских больниц был выписан 12 061 человек с ранее диагностированным заражением. В общей сложностью с недугом сумели справиться 4 037 036 россиян.

Сотрудники оперштаба также сообщили, что в течение прошедших суток в России скончались 460 человек с COVID-19. Количество жертв коронавируса среди россиян увеличилось до 93 824.

Как передавал NEWS.ru, переболевший коронавирусом человек может быть носителем инфекции, поэтому он должен продолжать носить маску и соблюдать эпидемиологические ограничения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее она посоветовала россиянам провести майские праздники в России и не выезжать за рубеж.