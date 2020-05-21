В России за сутки выявили 8849 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/803d867a-9b37-11ea-a47f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8849 новых случаев коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных достигло 317 554. Таковы данные федерального оперативного штаба на утро 21 мая.

Больше всего заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Из них 3716 (42%) без клинических проявлений болезни. За последние сутки в России выписаны из больниц 7289 человек, выздоровевших от COVID-19. Всего число излечившихся достигло 92 861.

За сутки зафиксировано 127 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 3099 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, за последние сутки в столице выздоровели 3746 пациентов с коронавирусом. Общее число тех, кому удалось справиться с инфекцией, достигло 40,6 тысячи человек.