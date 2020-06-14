В России за сутки выявили 8246 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e686feb0-aede-11ea-84ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России зарегистрировано 8246 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных достигло 537 210. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Большинство новых случаев выявили в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Из всех новых заболевших коронавирусом 34,3% не имели клинических проявлений. За сутки в РФ скончались 143 пациента с COVID-19, полностью выздоровели 4489 пациентов.

Всего с начала эпидемии в России зафиксирован 7091 летальный исход от коронавирусной инфекции, выздоровели 284 539 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Российского химико-технологического университета имени Менделеева на основе математической модели пришли к выводу, что эпидемия коронавируса в России может закончиться в июле. При этом учёные не исключают новых волн, для того чтобы они были короткими, каждый должен соблюдать меры предосторожности.