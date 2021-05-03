В России за сутки выявили 8489 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8023d1b4-abe7-11eb-b506-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России за минувшие сутки зафиксировано 8489 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число инфицированных в стране выросло до 4 831 744.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%. Больше всего заболевших выявили в Москве — 2635. Далее следуют Санкт-Петербург — 704 и Подмосковье — 641. Наименьшее число новых случаев инфицирования зарегистрировано в республиках Алтай и Тыва — по три, в Магаданской области — два.

Число летальных исходов возросло за сутки на 336 против 342 днём ранее. Всего с начала пандемии умерли 111 198 человек.

За сутки выписаны из больниц 6367 человек после лечения COVID-19, за всё время пандемии с болезнью справились 4 450 289 россиян.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся пока напряжённой. В настоящее время под наблюдением медиков находятся свыше 300 тысяч заразившихся. Он отметил, что примерно у четверти переболевших COVID-19 выявлены различные осложнения и эти люди также нуждаются в медицинском наблюдении. Кроме того, порядка 10% переболевших необходима госпитализация для лечения уже неинфекционных заболеваний.