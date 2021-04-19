В России за сутки выявили 8164 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0c042e20-a1b3-11eb-b9e7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 8164 случая коронавируса в 83 регионах. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 4 718 854.

Согласно данным оперативного штаба, из общего числа заражённых 12,6% не имели клинических проявлений болезни.

Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 379 человек. Всего зарегистрировано 106 307 летательных исходов. Число выздоровевших увеличилось на 9631 человека, до 4 343 229.

Лидером по количеству заболевших остаётся Москва, за сутки выявили 1996 новых случаев. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область, где коронавирусом заразились ещё 687 и 562 человека соответственно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России. Выступая на международной конференции «Эпидемиологическое благополучие», она отметила, что РФ имеет хорошие показатели среднесуточной заболеваемости по сравнению с другими странами мира.