В России за сутки выявили 7975 случаев заражения коронавирусом

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в РФ возросло за последние сутки на 7975 — до 4 847 489. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Москва по-прежнему
Лидерами по числу инфицированных за сутки после столицы также являются Санкт-Петербург (711) и Московская область (601).
Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 847 489 случаев коронавирусной инфекции, 111 895 умерших и 4 464 550 выписанных.
Ранее стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трёхкратной вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Ранее препарат уже был опробован на животных, в частности приматах. На текущий день за подопытными наблюдают. Кроме того, специалисты проверили действие вакцины на хорьках и морских свинках.