В России за сутки выявили 7975 случаев заражения коронавирусом

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Следственные органы задержали двоих подозреваемых после гибели людей в результате пожара в московской гостинице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного СУ СК Юлию Иванову.

В порядке статьи 91 УПК РФ задержана генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения, — отметила представитель ведомства. Иванова...