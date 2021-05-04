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В России за сутки выявили 7975 случаев заражения коронавирусом

11:07, 05 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в РФ возросло за последние сутки на 7975 — до 4 847 489. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Москва по-прежнему лидирует по числу новых заражений — за 24 часа в городе COVID-19 заболели 2432 человека. В мегаполисе подтверждены 56 летальных случаев от инфекции, выздоровели 1785 пациентов.

Лидерами по числу инфицированных за сутки после столицы также являются Санкт-Петербург (711) и Московская область (601).

Всего к данному моменту в России зарегистрировано 4 847 489 случаев коронавирусной инфекции, 111 895 умерших и 4 464 550 выписанных.

Ранее стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трёхкратной вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Ранее препарат уже был опробован на животных, в частности приматах. На текущий день за подопытными наблюдают. Кроме того, специалисты проверили действие вакцины на хорьках и морских свинках.

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