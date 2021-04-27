В России за сутки выявили 7,8 тысячи случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/967dd1f6-a7fc-11eb-ab71-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

За минувшие сутки в России зафиксировано 7848 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 387 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Из больниц по выздоровлении от COVID-19 за 24 часа выписаны 8420 пациентов.

Лидером по уровню заболеваемости остаётся Москва — 1840 заражений за сутки. На втором и третьем местах Санкт-Петербург и Подмосковье — 723 и 612 случаев соответственно. В первую десятку также входят Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Воронежская области, Красноярский край, Иркутская и Архангельская области. Самые низкие показатели в Ненецком и Чукотском автономных округах. Там за прошедшие сутки было выявлено всего по одному случаю заражения.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились свыше 4,7 млн человек. Из них выздоровели более 4,4 млн и скончались 109,3 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об опасности мутировавших штаммов коронавируса. По её словам, человек, заражённый обычным штаммом, может передать болезнь в среднем четырём контактировавшим с ним. Однако опасность для общества со стороны инфицированного мутировавшими штаммами увеличивается почти в шесть раз.