В России за сутки выявили 7,8 тысячи случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 7848 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 387 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Из больниц по выздоровлении от COVID-19 за 24 часа выписаны 8420 пациентов.
Лидером по уровню заболеваемости остаётся Москва — 1840 заражений за сутки. На втором и третьем местах Санкт-Петербург и Подмосковье — 723 и 612 случаев соответственно. В первую десятку также входят Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Воронежская области, Красноярский край, Иркутская и Архангельская области. Самые низкие показатели в Ненецком и Чукотском автономных округах. Там за прошедшие сутки было выявлено всего по одному случаю заражения.
Всего с начала пандемии в России коронавирусом
Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об опасности мутировавших штаммов коронавируса. По её словам, человек, заражённый обычным штаммом, может передать болезнь в среднем четырём контактировавшим с ним. Однако опасность для общества со стороны инфицированного мутировавшими штаммами увеличивается почти в шесть раз.