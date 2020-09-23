В России за сутки выявили 6595 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ccb204d6-fe38-11ea-aadb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки зафиксировано 6595 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 1 128 836.

Из вновь заразившихся 24% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев выявили в Москве (1050), Санкт-Петербурге (215) и Московской области (205). Меньше всего — в Ненецком АО (2) и Республике Чечня (4).

Темп прироста заболеваемости составил 0,6%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Как писал NEWS.ru, в России за последние сутки от коронавируса скончались 149 заболевших. Общее число погибших в стране с начала пандемии достигло 19 948 человек.