В России за сутки выявили 6148 случаев заражения коронавирусом

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 6148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 20 сентября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.
Случаи заражения были выявлены в 84 регионах страны. У 1397 новых пациентов (25,2%) болезнь протекает без клинических симптомов. В общей сложности с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 103 399 россиян.
В оперштабе также сообщили, что за прошедшие 24 часа в стране скончались 79 человек с ранее диагностированным COVID-19. Всего жертвами болезни стали 19 418 граждан РФ.
Кроме того, из российских больниц за сутки по выздоровлении выписали 2895 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число россиян, победивших болезнь, достигло 909 357.
Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 860 человек. По выздоровлении выписаны 892 пациента.
Добавьте наши новости в избранные источники