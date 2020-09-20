В России за сутки выявили 6148 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c9fae1c0-fb15-11ea-8511-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 6148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 20 сентября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Случаи заражения были выявлены в 84 регионах страны. У 1397 новых пациентов (25,2%) болезнь протекает без клинических симптомов. В общей сложности с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 103 399 россиян.

В оперштабе также сообщили, что за прошедшие 24 часа в стране скончались 79 человек с ранее диагностированным COVID-19. Всего жертвами болезни стали 19 418 граждан РФ.

Кроме того, из российских больниц за сутки по выздоровлении выписали 2895 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число россиян, победивших болезнь, достигло 909 357.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 860 человек. По выздоровлении выписаны 892 пациента.