В России за сутки выявили 4774 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано 4774 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших достигло 62 773, сообщает оперативный штаб.
Наибольшее число инфицированных по состоянию на 23 апреля в Москве и Московской области. В лидерах антирейтинга также Санкт-Петербург и Нижегородская область.
Число летальных исходов за сутки составило 42. Всего с начала пандемии в России скончались 555 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4891 человека.
Ранее, как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор сообщил о проведении за последние сутки 149 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии было сделано более 2,4 млн тестов. Под наблюдением в настоящее время остаётся 151 тысяча человек.
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