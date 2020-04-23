В России за сутки выявили 4774 новых случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в России зафиксировано 4774 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших достигло 62 773, сообщает оперативный штаб.

Наибольшее число инфицированных по состоянию на 23 апреля в Москве и Московской области. В лидерах антирейтинга также Санкт-Петербург и Нижегородская область.

Число летальных исходов за сутки составило 42. Всего с начала пандемии в России скончались 555 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4891 человека.

Ранее, как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор сообщил о проведении за последние сутки 149 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, всего с начала эпидемии было сделано более 2,4 млн тестов. Под наблюдением в настоящее время остаётся 151 тысяча человек.