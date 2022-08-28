В России за сутки выявили 46 857 новых заболевших COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за сутки выявили 46 857 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 19 405 923.

Наибольшее число заражений зафиксировали в Москве — 6451, Санкт-Петербурге — 4269 и Московской области — 2868. Меньше всего диагностированных случаев COVID-19 обнаружили в Магаданской области — 30, Чукотском автономном округе — 10 и Ненецком автономном округе — 7. В настоящее время в России нет ни одного региона, в котором отсутствуют заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки в медицинские учреждения страны госпитализировали 2340 человек. За последние 24 часа 28 223 человека выздоровели. Всего за время пандемии вылечить от инфекции удалось 18 495 961 россиянин.

Также за день было выявлено 83 летальных исхода. В России за все время пандемии зафиксировали 384 083 смерти из-за коронавируса.

Ранее стало известно, как часто люди умирают от COVID-19. Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что в настоящее время летальность от заражения инфекцией в мире составляет 0,33%. Этот показатель в 15 раз ниже,чем был в начале пандемии, отметил ученый.