В России за сутки выявили 44 989 новых случаев COVID-19, накануне было зафиксировано 48 154 случая. Среди заболевших почти 3,2 тысячи человек были госпитализированы, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Количество госпитализаций за сутки составило 3191 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 52,9%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырёх субъектах Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Санкт-Петербурге (1923), Башкортостане (1987), Иркутской области (528) и Свердловской области (2100). В Москве число новых заболевших коронавирусом составило 1437 человек.

За 24 часа в стране выздоровели 128 629 человек, что на 18% меньше по сравнению с 12 марта. Умерли 596 заболевших.

Обще число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии достигло 17 335 186 человек, выздоровели 15 480 407, скончались 360 811.

Вирусолог Александр Чепурнов ранее предположил, что люди и дальше будут болеть коронавирусом, однако массового характера заражения ожидать больше не стоит, если не появятся более опасные мутации COVID. По его мнению, пандемия коронавируса в России затухнет к лету 2022 года.